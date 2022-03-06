Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yayılan ayçiçek yağında kıtlık yaşanacak, zam gelecek söylentileri sonrası marketler adeta talan edildi. Bu iddialara ilişkin Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan açıklamalarda bulundu. Arslan, stoklarda yeterli miktarda ayçiçek yağı bulunduğunu söyledi.

Başkan Arslan, şunları kaydetti: Sosyal mecralarda yaşanan asparagas haberin etkisiyle vatandaşlarımızın ayçiçek yağını ihtiyaçtan fazla alması stokları sıkıntıya sokacaktır. Hem ihtiyaç dahilinde tüketim yapan vatandaşlarımızı mağdur edecek hem de stokçuluk yapacak art niyetli kişilerin önünü açacaktır. Odamız üyesi gıda dağıtım firmalarımız ve marketlerimizle yaptığımız istişarelerde, ilimizdeki stoklarda yeterince ayçiçek yağı olduğu, tedarik zincirinin bozulmaması için vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası ürünü evlerinde saklamaması gerekliliği görülmüştür. Vatandaşlarımızdan öncelikli ricamız; piyasaların seyrini ve tedarik zincirini bozmayacak şekilde ihtiyaçları kadar ürün almalarıdır.

Tarım Bakanı Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ayçiçek Yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşlar akın etti: 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan koştu 5 litrelik sıvı ayçiçek yağının fiyatının 99 TL olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktalarına talep arttı.

Bakanlık ayçiçek yağı ve un için harekete geçti: Fiyatlar düşecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında; KDV oranlarında sadeleştirilmeye gidileceği ve bunların etiketlere yansıyacağı öğrenildi. Bu kapsamda; ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de düşüş yaşanacağı öngörülüyor.