Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da dün kadına karşı şiddetle mücadelede yapılacaklar ile ilgili konuştu. Yeni reform paketini dair bilgi veren Bozdağ “Hem kadına hem de çocuklara karşı işlenen suçlarda yapılan indirimler sebebiyle vicdanlar sızladı. Biz iyi hâl indiriminin kanunun amacına uygun uygulanmadığı kanaatindeyiz. Yeni düzenlemede sanığın pişmanlığını gösteren davranışlar esas alınacak. Kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar sebebiyle indirim yapıldığı algısını da ortadan kaldıracağız. Artık hâkime bu gibi hâllerle indirim yapamayacağına dair bir yasak getirilecek. Vicdanları rahatsız edecek kararlara umarız bundan sonraki süreçte rastlamayacağız” dedi.

8 MART'TA BEKLENİYOR

Bakan Bozdağ, yeni düzenleme ile boşanan kadını, eşi veya kız kardeşi değil, bütün kadınları koruyacaklarını belirterek “Kasten öldürmede ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli hâllerde de ağır cezalar verilecek. Kadına karşı işlenen kasten yaralama da artık katalog suçlar arasında yer alacak ve tutuklama sebebi varsayılacak. İşkence ve eziyet de bundan sonra daha ağır yaptırıma tabi tutulacak. Devlet, mağdur olan kadını savunmak için barodan avukat görevlendirecek. Yeni düzenlemenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Meclis’te teklife dönüşebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

ARTIK DAVALAR DEVLETE

Bozdağ, doktorların yanlış uyguladığı tedaviden sonra mahkemelik olmalarına dair de “Artık tazminat davaları devlete açılacak. Çünkü hekimler, tazminatı düşünürse tedavi uygulamakta cesur karar veremez” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kadına karşı şiddet suçlarında cezalar artıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler yapıldığını söyledi ve kadına karşı işlenen suçlarda cezaların artacağını açıkladı.

3 çocuk annesi kadın misafir olarak geldiği evde ölü bulundu Kırıkkale'de bir yakınına misafir olarak giden 3 çocuk annesi genç kadın ölü olarak bulundu.