Türkiye Gazetesi

22 Ağustos 1988 ile 26 Ağustos 1991 tarihleri arasında Bilecik'te hizmet eden adı daha sonradan kentte bir iş merkezine, ilçelerde ise okul ve mahallelere verilen Güner Orbay, yakalandığı korona virüsüne yenik düştü.

Orbay'ın cenazesinin bugün İstanbul Kozyatağı Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Bilecik’te vaka sayıları düşüşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık korona virüs risk haritasına açıklarken, Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Bakan Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik’e indi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik Edebali Stadı’na zorunlu iniş yaptı.