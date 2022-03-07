Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
Erdoğan görüşmesi sonrası kritik adım: Putin talimat verdi gemiler Türkiye’ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmeye dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Erdoğan'ın Putin ile Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gelmesi konusunda anlaştığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e acil ateşkes çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Erdoğan, Putin'e acil ateşkes çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
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