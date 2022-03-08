Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bu hafta yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Erdoğan, yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlayacak, daha sonra pazar günü de İstanbul’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek. Erdoğan’ın, Herzog’un göreve başladığında seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için araması Türkiye-İsrail ilişkilerini bir adım öteye taşımıştı. Söz konusu görüşmenin, İsrail ile Türkiye arasında son yıllarda süren kopukluğun ardından yeniden bir diyaloğun başlamasına yol açan bir buluşma olduğuna dikkat çekiliyor. Maslahatgüzar seviyesinde sürdürülen Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme, Herzog’un ziyaretiyle beraber yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Herzog, İsrail’den Türkiye’ye 14 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmiş olacak. Büyükelçi tayin edilmesi gündemde... Ayrıca normalleşme çerçevesinde yapılacak görüşmelerde enerji alanında iş birliğinin ön plana çıkacağı ifade ediliyor. İsrail’den Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret, 12 Kasım 2007’de Şimon Peres tarafından yapılmıştı.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ ELE ALINACAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Mart Pazar günü de İstanbul’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek. Görüşmede iki liderin Rusya-Ukrayna krizini de ele alacağı belirtilirken, ikili ilişkilerin de görüşüleceği kaydedildi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonra Miçotakis, Parlamento’daki konuşmasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye’yle görüşmemizi gerektiriyor” ifadeleri kullanmıştı. Bu arada, Erdoğan’ın önceki gün telefonda görüştüğü Rusya lideri Putin’e “İki ülke arasındaki ticarette Avro ve Dolar dışında Ruble, Yuan ya da altın kullanabiliriz” önerisinde bulunduğu öğrenildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 9-10 Mart'ta Türkiye'ye gelecek.