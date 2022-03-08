Türkiye Gazetesi

Türkiye'de çiftçiyi her zaman desteklendiği gibi üretimi arttırmak için teşviklerde sağlanıyor. Bu kez destek yağlı tohum bitkileri için üretim yapanlara veriliyor. Rusya-Ukrayna savaşı birçok piyasayı, alanı etkilediği gibi tarım ürünlerinide etkiledi.

Savaş nedeniyle fiyatı yükselen tarım ürünleri için önemli bir karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği kararı alındı.

YÜZDE 75'LİK DESTEK RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'yer alan yeni karara göre; boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.

Çiftçilere destek: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından sevindiren haber geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.

Tarım Kredi'den çiftçilere borç yapılandırması Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), çiftçinin borcunda yapılandırmaya gitti.

Tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara yatacağını söyledi.