Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara bir araya geldi. Burada kadın muhtarlara hitap eden Erdoğan gündeme ilişkin konularıda ele aldı.

Özellikle son günlerde sık sık konuşulan ayçiçek yağ ile ilgili böyle bir sorunun olmadığını vurgulayarak "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün burada ülkemizin hemen her şehrinden 900'e yakın kadın muhtarlarımızla birlikteyiz. Bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi var. bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.

'KADINLARA HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMEK BİZE EMİRDİR'

Bizim için kadın merhum Neşet Ertaş'ın 'kadın insan, erkek insanoğlu' diye ifade ettiği şeklinde insanın yarısıdır. İki varlıktan birinin sırf cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramasını, hele hele şiddete uğramasını asla kabullenemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek inancımızın, kültürümüzün, anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice hadiseye tanık olduk. Yıllarca eğitimden yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik.

'EŞİTSİZLİĞİ GİDERMEYİ GÖREV OLARAK DEVLETE VERDİK'

Kadınların hukuksuz biçimde hapsedilen seçilme hakkını kullanmasını biz sağladık. Anayasa açıkça çalışma herkesin hakkıdır demesine rağmen haksız şekilde kamuda çalışma haklarından yoksun bırakılan kadınlara bu hakkı yine biz verdik. Her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımını biz sona erdirdik. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline biz getirdik. Eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak biz verdik. Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız.

Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık, resen takip edilen suçlar arasına aldık. Dün

'KONUYU YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM'

Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yer. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığı'nın da sunumu vardı, sordum. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar.

Hemen irtibatı kurduk, Tokat milletvekilimiz Özlem hanım takip edecek, ben de takip edeceğim. 2.5 yaşında da çocuğu var. 23 yerden bıçaklıyor.

Be hey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ne hakareti. Sen bu adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bakanıma da bunu söyledim, bunu yakın takibe alacaksın, beni de bilgilendireceksin, atılması gereken adımı atacağız. Bu hakim de olabilir, savcı da olabilir. Adalet ortada kalmaz, onun için de gereğini yapacağız."

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