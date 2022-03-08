Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 4. Levent Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Karakuş, yanına gelen bir kişi ile tartıştı. İddiaya göre, bu kişi, "Ben milletvekiliyim, benimle neden ilgilenmiyorsun? Sen gününü göreceksin" diyerek Karakuş'un yanından ayrıldı.

Güvenlik görevlisi Hakan Karakuş, yaşadığı olayın şokunu henüz üzerinden atamamışken 20 dakika sonra amirinden gelen telefonla ikinci şoku yaşadı. Karakuş, kendisiyle tartışan kişinin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olduğunu ve tartışma sebebiyle savunmasının istendiğini öğrendi.

SAVUNMA VERDİ, İŞTEN ATILDI

Savunmasını veren Karakuş, olaydan 4 gün sonra, 'milletvekili ile tartıştığı, yöneticilerine haber vermediği, görevi kötüye kullandığı, güvenlik noktasını zafiyete uğrattığı' gibi gerekçelerle disiplin kurulu kararı neticesinde işten atıldı.

Kararı hatalı bulan Hakan Karakuş, Sezgin Tanrıkulu hakkında suç duyurusunda bulunup, 'işe iade davası' açarak sürecin takipçisi olacağını belirtti.

"SEN KİMSİN ULAN"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile arasında geçen konuşmanın ardından işten çıkarıldığını söyleyen Hakan Karakuş, milletvekilinin kendisiyle son derece kaba bir üslupla konuştuğunu belirterek, "4. Levent İstasyonu Kuzey bölümünde görevimin başındayken, yanımdaki başka bir kişiye adres sordu. Kişi adresi bilmeyince bana yönlendirdiler. Ben de gözüm sağ tarafta güvenlik noktasını kontrol ederken kişiye adresini tarif ettim. Sonrasında bana yönelerek tekrar adres sordu. Ben de tekrar aynı şekilde sol arka taraftan çıkması gerektiğini söyledim. Daha sonra geri gitti, üç adım sonra geldiğinde omzuma sert bir şekilde vurarak, 'Benimle neden ilgilenmiyorsun?' dedi. Ben de ona, 'Buyurun, bir şey mi soracaksınız? Adres sordunuz, ben de tarif ettim' dedim. O da bana, 'Ben milletvekiliyim, benimle ilgileneceksin' deyince, 'Tamam, bir şey daha mı soracaksınız? Ne yapabilirim' dedim. Bunun üzerine, 'Sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın yahu?' dedi Sonra, 'Milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, kimliğinizi ibraz edebilir misiniz' dedim. O da 'Sen kimsin ulan, ben sana kimlik göstereceğim' deyince ben daha bir şaşırdım" ifadelerini kullandı.

İşten atılan güvenlik görevlisi Hakan Karakuş

"AK PARTİ'NİN GÜVENLİĞİ MİSİN?"

Tartışma büyüyünce polis çağırmayı düşündüğünü söyleyen Karakuş, "Bunun üzerine, 'Kimi çağırırsan çağır, sen neyin peşindesin? Sen AK Parti’nin güvenliği misin?' gibilerinden söylemde bulununca, 'Ben AK Parti'nin güvenliği değilim. Ben burada işimi yapmakla yükümlüyüm. Burada kişilere, unvanlara ve makamlara hizmet etmiyorum. Güvenlik görevlisiyim ve herkese aynı şekilde hizmet veriyorum. Ahmet Amca da olur, Ayşe Teyze de, ben herkese eşitim' dedim" diye konuştu.

"O KİŞİNİN TANRIKULU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kendisiyle tartışan kişinin Sezgin Tanrıkulu olduğunu, güvenlik şeflerinden öğrendiğini söyleyen Karakuş, "Ben o ana kadar, gelen kişinin CHP’li Sezgin Tanrıkulu olduğunu bilmiyordum. Ağzında maskesi, gözünde renkli kararan bir gözlük vardı ve tanımlayıcı bir şeyi yoktu. Daha öncesinde konuşmadığım için ses tonundan da çıkartamazdım. Güvenlik şeflerim tarafından arandım ve, 'Sen kiminle tartıştın biliyor musun, farkında mısın?' dediler. Ben de kiminle tartıştığımı sordum. Çok da büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyordum ki şeflerime haber vermek için 2-3 kere aradım ancak ulaşamadım. Çünkü tren içerisindelerdi. Sonrasında ulaşıp olayı anlattığımda, 'Tamam, hallederiz, bakarız' denildi. Bana, 'Sen kiminle tartıştın, seni mahvedecekler, haberin olsun' dediklerinde ben, 'Rızık Allah'tandır. Ben hiçbir şekilde bir terbiyesizlik yapmadım. Ben görevimi yaptım' dedim" ifadelerini kullandı.

"EKMEKLE OYNAMAK BU KADAR KOLAY MI?"

Milletvekili ile tartıştığı gerekçe gösterilerek işinden edilen Hakan Karakuş, bu yüzden başka bir yerde de iş bulamadığını söyleyerek, "Milletvekiline suç duyurusunda bulunuldu. Bu hafta avukatlarımla birlikte süreci başlatıyoruz. İşe geri dönüş iade mahkemesini de açtım. Ben şu an milletvekili ile tartışma adı altında çıkarıldım, işsizlik maaşı alamıyorum. Verilen görevi yerine getirmemek, ahlaksızlık gibi bir suçtan çıkarılmışım. Bir iş görüşmesine gittiğimde, sigorta kaydıma bakıldığında, 'Kusura bakmayın, bu şartlar altında sizinle çalışamayız' gibi bir şey söyleniyor. Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?" ifadelerini kullandı.

CHP Meclis Üyesi'ne 2 yıl hapis talebi Bahçelievler Belediyesinde koronavirüs testi için beklerken filyasyon ekibinde görev yapan diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk’e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddia edilen CHP’li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında “kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.