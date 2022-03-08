Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'nın Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev şehirlerinden 699 Türk vatandaşının daha yola çıktığını belirtti. Çavuşoğlu, 258 kişinin trenle Herson, Kiev, Zaporijya ve Çaplinka'dan 441 kişinin de otobüs ve minibüslerle Sumi, Odessa, Lviv, Herson, Zaporijya ve Çaplinka'dan geldiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 13 bin 120'ye ulaştığını aktardı. Çavuşoğlu "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı. Savaşın başından bu yana 4 bin 572 kişiye de sınır geçiş desteği verildiğini dile getirdi.

BM Ukrayna'daki bilançoyu duyurdu: Gerçek sayı çok daha fazla Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını açıklayarak, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inandıklarını bildirdi.

Ukrayna istihbaratından Putin’in canını sıkacak açıklama: Üst düzey general Vitali Gerasimov öldürüldü Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinde 13. Güne girilirken Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada üst düzey general Vitali Gerasimov’un öldürüldüğü açıklandı. İngiliz The Guardian gazetesi, "Üst düzey askerin kaybı Putin'in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu" yorumunu yaptı.

Ukrayna '11 binden fazla Rus askeri öldü' dedi, ABD yalanladı Rusya-Ukrana arasında devam savaşta Ukrayna Rus kayıplarını açıklamış ve 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. ABD istihbaratı Ukrayna'nın verdiği rakamları yalanlayarak, 3 bin Rus askerinin hayatını kaybettiği açıkladı.