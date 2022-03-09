Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı sebebiyle hava ulaşımında bazı seferler iptali geldi. THY, beklenen hava muhalefeti sebebiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı tarifeli seferlerin iptal açıkladı.
Konuya ilişkin THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda (8 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre özellikle batı bölgelerde dün etkisini hissettirmeye başlayan sağanak yağışlar bugün yurt geneline yayılacak. Sıcaklıklar düşecek, yağışlar Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji gün verdi, bölge bölge uyardı (6 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün de dahil olmak üzere haftanın geri kalanında yurt genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Sağanak olarak başlayacak olan yağış, sıcaklıkların 0 dereceye kadar inmesiyle İstanbul'da 10 Mart Perşembe günü kar yağışına dönecek.
THY kar sebebi ile bazı seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı sebebiyle hava ulaşımında bazı seferler iptali geldi. THY, beklenen hava muhalefeti sebebiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı tarifeli seferlerin iptal açıkladı.
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