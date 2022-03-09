Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Dünya genelinde düşüş trendine giren Omicron’a bağlı virüs vakaları ve ölümler, Türkiye’de de artık belirgin şekilde gerilemeye başladı. Mart sonuna kadar ise vakalarda daha fazla azalma bekleniyor. Testlerin pozitif çıkma oranı aylar sonra yüzde 25’lerden yüzde 10’un altına geriledi. Bu oranın bir-iki hafta içinde daha fazla düşmesi öngörülüyor. Kritik veri olan virüsün yayılma hızında da 4 haftadan beri hiç artış yaşanmadı. Tam tersine istikrarlı düşüş devam ediyor. Aktif vakalarda da belirgin şekilde gerileme gözlemleniyor.

Son 20 günde aktif vakalar 800 binli rakamlardan 500 binlerin altına düştü. Bu düşüşün daha da hızlanacağı belirtiliyor. Ölüme neden olan en önemli sebeplerden “Covid zatürresi” de artık nadiren görülüyor. Covid yoğun bakımlarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Hastaneye yatışlar da azaldı. Açık havada maske mecburiyetinin kaldırılması kararı da bu rakamlara bakılarak verildi.

BİREYSEL TEDBİR DÖNEMİ

Bundan sonraki dönemde salgın yönetimi artık toplumsal değil ‘bireysel tedbir ve tercihlere’ göre şekillenecek. Özellikle risk grubunda olan ve 65 yaş üstü kişilerin korunması, eksik aşıların tamamlanması gibi tedbirlere ağırlık verilecek. Uzmanlar “Özellikle kapalı alanlarda kişisel tedbirler daha çok önem kazandı. Hatırlatma dozu yüzde 40 civarında. Bunun artırılması için yeni adımlar atılmalı. Yaza ne kadar rahat girip girmeyeceğimizi bu oran belirleyecek” görüşü dile getiriyor. Yaz aylarına girilirken, yeni bir varyant veya dalganın çıkmaması durumunda kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğu yeniden gözden geçirilecek.

Bakan Koca'dan maske açıklaması: Risk durumunda mutlaka! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada maske ve kısıtlamalara ilişkin son kararları açıklamıştı. Koca sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı.

Maske kullanımı kaynaklı cilt problemlerine uzmanından öneriler Pandemi döneminde uzun süre maske kullanımından kaynaklı cilt sorunları yaşandı. Dermatoloji Uzmanı Seçil Demirci, ‘Maskne’ diye tabir edilen maske aknelerine karşı önerilerde bulundu; açık havada maske takma zorunluluğunun kalkması sonrası cilt bakım önerilerini paylaştı.