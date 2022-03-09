Türkiye Gazetesi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

114 İÇ HAT VE 71 DIŞ HAT SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi: "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir, seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

Meteoroloji'den tüm Türkiye için yoğun kar uyarısı Başta Marmara olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugün akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.