Türkiye Gazetesi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 11 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde belirlenen 6 adrese baskın düzenledi.

344 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen çeşitli form ve biçimlerde 344 tarihi eser ile tarihi nitelikte 2 kilo 848 gram obje ele geçirildi. Eserler arasında cami ve medreselerden çalındığı tahmin edilen çeşitli hat levha ve tablolardan oluşan manevi eserlerin de olduğu öğrenildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçakçılıkla Mücadele Polisince gerçekleştirilen operasyonda, bu eserleri ülke dışına çıkarma arayışında oldukları öne sürülen ve yasadışı yollarla ticaretini yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8’i polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

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