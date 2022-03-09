Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akar, Türkiye'nin Ukrayna'daki 2 uçağı ve Rus limanlarındaki Türk gemileri ile ilgili önümüzdeiki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE DÖNECEKLER"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile olumlu ve yapıcı bir görüşme yaptıklarını, görüşmelerdeki birinci konunun ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

Bölge'de Türkiye'ye ait 2 uçak olduğunu, aynı zamanda Rus limanlarında Türk gemileri olduğunu ifade eden Akar, onların da bir an önce güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi konusunda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Azak Denizi'nde bekletilen gemilerin gündeme geldiğini, Putin'in gemilerin geçişine izin verilmesi talimatı vereceğini söylemişti.

Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin Bakan Akar'dan açıklama! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanındaki gemiler hakkında açıklama yaptı. Akar , "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

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