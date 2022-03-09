Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğı savaş sonrası ayçiçeği yağı fiyatları fırladı. Fiyatlar son 2 haftada yüzde 30’un üzerinde artış gösterdi. Öte yandan Sektör temsilcileri de tedarik tarafından bir sorun olmadığını dile getirmişti. Tüm bunların yanı sıra bugün sevindiren bir haber geldi. Rusya'dan Mersin'e doğru tonlarca ayçiçek yağı yola çıktı. Konu ile ilgili Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü 4 gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.
Erdoğan ayçiçek yağı tartışmalarına son noktayı koydu: Stokçular hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ayçiçek yağındaki spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı ve"Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati: Yeterli ayçiçek yağımız var Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir şey yapmazsak elimizdeki yağ temmuz ayına kadar yetiyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'dan Türkiye'ye tonlarca ayçiçek yağı geliyor
Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı 4 gemi ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerden bir 15 Mart'ta, üçü 17 Mart'ta Türkiye'de olacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğı savaş sonrası ayçiçeği yağı fiyatları fırladı. Fiyatlar son 2 haftada yüzde 30’un üzerinde artış gösterdi. Öte yandan Sektör temsilcileri de tedarik tarafından bir sorun olmadığını dile getirmişti. Tüm bunların yanı sıra bugün sevindiren bir haber geldi. Rusya'dan Mersin'e doğru tonlarca ayçiçek yağı yola çıktı. Konu ile ilgili Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü 4 gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.
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