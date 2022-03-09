Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafındna bir süredir uyarısı yapılan kar yağışı öğle saatleriyle birlikte başladı. Aralıklarla devam eden yağış sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Öyle ki D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam etti.

METRO, METROBÜS DURAKLARINDA KAR YOĞUNLUĞU

TEM Otoyolu'da Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanırken, Beyoğlu Galata Köprüsü sonrası başlayan ve sahil şeridi boyunca devam eden trafiğin Bebek civarında normale döndüğü görüldü.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde de trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'na bağlanan yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı.

Ayrıca Zeytinburnu ve Cevizlibağ gibi metro ve merobüs aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Bostancı arasında trafik yavaş seyrediyor. Şile Otoyolu'nda Üsküdar-Ümraniye arası, TEM Otoyolu'nun ise Üsküdar-Ümraniye ve Ataşehir bölümlerinde trafiğin yer yer yoğunlaştığı görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde başlayan trafik, Ataşehir'e kadar devam etti. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Maltepe-Bostancı-Kartal yönünde trafiğin yoğun olduğu görülüyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.25 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor, trafik yüzde 50'yi geçti İstanbul’da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50’yi geçti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı Kar yağışı ve zincirleme kazan nedeniyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu, yaklaşık 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 Kar yağdı, İstanbul'da trafik kilitlendi. Şehrin önemli yollarında sürücüler kontak kapattı. Yolların yüzde 90'ında trafik var. Peki, hangi İstanbul'da hangi yollar açık?