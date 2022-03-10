Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da 2 polis silah kaçakçılığı yapanları kovalarken açılan ateş sonucu şehit oldu. Olay bugün saat 15.30 sıralarında Haliliye İlçesine bağlı Mevlana caddesi üzerinde yaşandı. Silah kaçakçılığı ile ilgili takibe alınan araçtaki zanlı tarafından Polis Memuru Cemal Bozkurt (32) ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’ye (30) ateş açıldı. Olayda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Cemal Bozkurt ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ağır yaralandı.

Resimdeki şehit polis Cemal Bozkurt

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Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cemal Bozkurt akşama doğru şehit olurken Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise Balıklıgöl Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan komiser yardımcısı da kurtarılamayarak şehit oldu.

Resimdeki şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici

Şehit komiser yardımcısının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Giresun nüfusuna kayıtlı şehit komiser yardımcısının ailesinin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.



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