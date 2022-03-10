Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının durması için diplomasi mekiği dokuyan Türkiye bir taraftan da insani seferberlik başlattı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlileri, Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı’nda Sahra Hastanesi kurdu. Tahliye edilen Türk vatandaşları için kurulan hastane, Ukraynalı savaş mağdurlarına şifa dağıtan sağlık merkezi oldu. Hastanede görevli doktor Emrah Arı “Bölgede tek hastane Türk Sahra Hastanesi. Türkiye’deki bir devlet hastanesinde yapılabilen bütün tedavileri ve müdahaleleri yapabiliyoruz” dedi.

Savaşın başlamasını ardından harekete geçen Türk Kızılayı şu ana kadar Ukrayna’ya 13 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık “Ukrayna’nın güneybatı hattında, hem Moldova ve Romanya hem de Ukrayna’nın içerisinde insani yardım operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Şu an gıda malzemesi, ilaç, bebek maması, kadınların hijyen ihtiyaçları, çadır gibi ihtiyaçlar söz konusu” diye konuştu.

TAHLİYELER DEVAM EDECEK

Türkiye, savaş bölgesinden vatandaşlarımızı başarılı bir şekilde tahliye ederek dünyaya örnek oluyor. Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna’dan tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşlarının sayısının 500 kadar olduğunu ve Türkiye’ye gitmek isteyen son kişi ayrılına kadar tahliyelerin devam edeceğini belirtti. Güldere “Bugün itibarıyla 13 binin üzerinde vatandaşımızın ya devletimizin imkânlarıyla ya da sınır geçişlerine destek anlamında tahliyesinde rol oynamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü de Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 personelin tahliye edildiğini bildirdi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'dan 13 bin Türk vatandaşı tahliye edildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugüne kadar 13 bin 120 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.