Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Gözlerin çevrildiği Antalya Belek’teki üçlü format toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da katılacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çavuşoğlu’nun çabalarına dikkat çekerek “Görüşme öncelikle Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da zirvenin çok önemli olduğunu kaydetti. Peskov “Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşme, müzakere sürecinin devamıdır, çok önemlidir. Görüşmeyi bekleyelim” dedi.

Dünyanın gözü Antalya’da! Barış zirvesi öncesi tüm önlemler alındı Dışişleri Bakanı Mevşüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevikaşlarıyla yarın Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelecek. Gündemde Ukrayna ile Rusya arasındaki yaşanan savaş olurken, bakanlar üçlü formatta görüşecek. Üçlü zirve öncesi Belek Turizm Merkezi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Forumun yapılacağı merkezde ise hazırlıklar tamamlandı.