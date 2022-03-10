Türkiye Gazetesi

İçinden geçilen konjonktür, stratejik şartlar, ülke çevresinde olanlara bakıldığında barış zamanında harbe hazırlık konusunda gerekenlerin yapılmasının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Türkiye’nin kendi kendine yetmek ve güç oluşturmaktan başka alternatifi olmadığını görüyoruz” dedi.

"SAHADA GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı bitirme konusunda çok kararlı olduğunu belirten Demir, bu konuda önemli adımlar atıldığına işaret etti. İsmail Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin stratejik ürünlerde, stratejik kavramlarda dışa bağımlılık gibi bir lüksü olamaz, bu konularda kendimize yetmeliyiz. Roketlerimiz, uçaklarımız, deniz araçlarımız, insansız sistemlerimiz ve daha çeşitli konular çalışılıyor, çalışılacak. Sahada güçlü olmalıyız. Görmeden görmek, vurmadan vurmak gerekiyor, çünkü sahanın insafı, lüksü, özür dilerimi, geri adımı yok. Sahada varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Türkiye’nin son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığımız adımlarla ön almasaydık hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik. Çok şükür bunun olmasına müsaade etmedik. Daha da ileri kabiliyetlerle, unsurlarla sahada olup bunu daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Bunun için en önemli unsurumuz insan kaynağı."

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