Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerine izin verilmiyor. İstanbul'a girişlerde kamyon ve tırlar polis ekipleri tarafından bekleme alanlarına yönlendiriliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadar kamyon ve tırların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

VALİ YERLİKAYA DUYURMUŞTU

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden Tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir."

KAMYON VE TIRLARIN İSTANBUL’A GİRİŞİ YASAKLANDI

Sabah saat 04.00'ten itibaren ekipler İstanbul'a giriş yapan kamyon ve tırları bekleme alanlarına alarak, İstanbul'a girişlerine izin vermedi. İstanbul'a girişine izin verilmeyen tır şoförü Ramazan Kalaycıoğlu, "Yolda kalmadık. Polis ekipleri yolların tehlikeli olduğunu söyledi. Bizde araçları çektik. Yatacağız şimdi. Yolların durumuna göre bakacağız. Eğer ekipler yolları açarsa gideceğiz. Yollara açamazlarsa gitmeye çalışacağız. Çünkü Avrupa'dan geliyoruz 20 gündür dışardayız yani. İstanbul'da girişlerin yasak olduğundan haberimiz vardı. Yetişemedik, biz geç kaldık" dedi.

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