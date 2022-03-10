Türkiye Gazetesi

Bayraktar'ın Suriye, Ermenistan ve Libya'da Rus yapımı Pantsir S-1 uçaksavar sistemini imha edebildiği aktarılan haberde, Ukrayna'da birçok Rus askeri teçhizatını ortadan kaldırdığına işaret edildi. TB2'nin savaşın seyri üzerindeki etkisinin henüz tam belirli olmadığına işaret edilen haberde, "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

ALMAN GAZETEDEN SİHA’YA ÖVGÜ

Teknik detaylara da yer verilen haberde, 2015'ten bu yana kullanılan Bayraktar'ın 24 saate kadar harekat sahası üzerinde kalabildiği ve buradan hassas güdümlü mühimmat (2,5 kg ile 37,5 kg arası) ateşleyebildiği, 7 kilometreden uzun uçuş yüksekliği sayesinde uçaksavar sistemlerinden kurtulabildiği kaydedildi.

Ukrayna paylaştı: Bayraktar SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 'Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA’larıyla Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdiğini' duyurarak bölgede kaydedilen görüntüleri yayınladı.