Türkiye Gazetesi

Sibirya soğuklarının Ukrayna üzerinden Türkiye gelmesiyle birlikte hava etkisini göstermeye başaldı. 10 Mart perşembe için beklenen kar yer yer yağıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR UYARISI

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 52 il için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarışı yapıldı.

ÇIĞ VE DON TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu kaydedildi.

Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

52 İLE KODLU UYARI

Adana, Ağrı, Artvin, Adıyaman, Antalya, Aydın, Ardahan, ​Balıkesir, Bingöl, Bilecik, Bitlis, ​Bursa, Bayburt, Batman, ​Çanakkale, ​Diyarbakır, Erzincan, Edirne, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, ​Hakkari, İzmir, Kars, Kayseri, ​Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Muş, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Tekirdağ, Trabzon, ​​Van, Karaman, Şırnak, Yalova'ya sarı kodlu, İstanbul için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sarı Kodlu Uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu Kodlu Uyarı: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4

İzmir: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu 8

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

Gece saatlerinde başlayacak: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Söz konusu yapışların gecenin ilk saatleri ile birlikte başlayacağı öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda (8 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre özellikle batı bölgelerde dün etkisini hissettirmeye başlayan sağanak yağışlar bugün yurt geneline yayılacak. Sıcaklıklar düşecek, yağışlar Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritayla uyardı: Türkiye beyaza bürünecek (7 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre bugün yurdun batı bölgelerinde etkisini hissettirecek olan soğuk hava ve sağanak yağış, ilerleyen günlerde yurdun tamamına yayılacak ve kara dönüşecek. Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da sıcaklıkların sıfıra düşmesi bekleniyor.