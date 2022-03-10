Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da 2 polisi şehit eden şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında izine ulaştı. Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada zanlı vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici

İKİ POLİSİ ŞEHİT EDEN HAİN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hain teröristin ölü ele geçirildiğini İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Bakan Soylu paylaşımında "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Mevlana caddesi üzerinde yaşandı. Silah kaçakçılığı ile ilgili takibe alınan araçtaki zanlı tarafından Polis Memuru Cemal Bozkurt (32) ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’ye (30) ateş açıldı. Olayda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Cemal Bozkurt ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ağır yaralandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cemal Bozkurt akşama doğru şehit olurken Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise Balıklıgöl Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan komiser yardımcısı da kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit komiser yardımcısının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Giresun nüfusuna kayıtlı şehit komiser yardımcısının ailesinin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

GERİDE 2 YETİM KALDI

10 yıllık Polis Memuru Cemal Bozkurt’un evli ve 1 kız çocuğu babası, 2 yıllık Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin ise 1 erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Bozkurt’un 2 ay önce de babasını çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Şehit polis memurları için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehitlerin yakınları, İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tabutlara sarılan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua okundu. Törenin ardından Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi Gap Havalimanından uçakla ailesinin yaşadığı İstanbul’a, şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt’un cenazesi ise karayoluyla memleketi Gaziantep’in Karkamış ilçesine gönderildi.

Şehit polisle ilgili kahreden detay: Meğer 2 ay önce... Şanlıurfa'da şüpheli aracı takip ederken vurularak şehit edilen polis memurunun olaydan 2 ay önce babasını kaybettiği ortaya çıktı.