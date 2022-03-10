Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "Sıvı yağ stokları tükenmek üzere, yüzde 100'den fazla zam gelecek" gibi spekülatif söylemler sonrası ortalık karıştı. Marketlere akın eden vatandaşlar, dörder beşer yağ aldı. Bu yaşanılan kaos sonrası açıklama yapan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir "Stoklarda yeterince ürün var. Vurgun yaptılar" dedi. Ardından da devlet, fırsatçılara karşı harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilinde stokçulara yönelik denetimler yapıldı.

Bugün Sakarya, Bartın ile Kocaeli'de de Ticaret ile İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlileri teftişe çıktı. Denetimlerde ürünlerdeki fiyat değişimleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumlar kontrol edildi. Ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyardı.

Kocaeli'de, tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.