Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlar ve açıklamalar üzerine bir açıklama yapıldı. Bakanlık, konseyin Türkiye’ye yönelik asılsız iddialarını tümüyle reddettiklerini söyledi.

Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki problemlerin çözümüne katkı sağlamadığının açık olduğu kaydedildi.

"Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. " denilen açıklamalada, şu ifadelere yer verildi: Türkiye’nin bütün bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir.

Nitekim bugün Türkiye’nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi’nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir.

Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkeler, Türkiye'nin katkılarının farkında ve Türkiye ile iş birliğinin öneminin bilincinde. Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen bütün Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukraynalı gazeteci ile tartıştı Antalya'daki 3'lü zirve sonrası Ukraynalı bir gazeteci Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" şeklinde bir soru sorunca Lavrov "Burada basın konferansyı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter" diye cevap verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da gerçekleşen kritik zirve sona erdi. Zirvenin sona ermesiyle peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, zirve sonrası yeniden görüşmeye açık olduklarını belirtti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un taleplerini “Teslimiyet listesi” olarak yorumladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Türkiye ara buluculuğunda yarın Antalya'da görüşecek. Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şehre geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da 1 saat sonra Antalya'da olacak.