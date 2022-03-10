Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi. CHP lideri, esnafı dinleyip bir takım ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bu sebeple HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 920 gündür eylem yapan aileler ile görüştü. Ancak bu görüşme Diyarbakır Öğretmenevi'nde yapıldı.

CHP Genel Başkanı ile bir araya gelmeyi reddeden bazı aileler ise kendisine tepki gösterdi.

"BİZE KUMPAS KURDULAR"

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler adına açıklama yapan Ruken Canbey "Kılıçdaroğlu, çocuğu dağa kaçırılan bir iki aile ile dün akşam çok kısa bir görüşme yaptı. Bu görüşme de Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti şeklinde lanse edildi. Bundan rahatsız olduk. Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz. Kendisi, Diyarbakır'a gelmeden CHP'li yetkililer bizimle iletişime geçti. Bize dediler ki 'sizinle otelde görüşebilir miyiz?' Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler olarak Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik. 'Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil, HDP il binasıdır' dedik. Kendisiyle görüşmeye inmedik, iki arkadaşımızı gönderdik, talebimizi onlara iletmelerini istedik. Onlar da bize ve arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sıkıntılarımızı, taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar" dedi.

"OTELE DEĞİL, BURAYA GEL"

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Canbey "Biz seni buraya HDP Diyarbakır il binası önüne bekliyoruz. Çocuklarımızın kaçırıldığı yer burası, otel değil. Görüşeceğimiz, problemlerimizi anlatacağımız yer burası. 260 ailenin çocuğu HDP il binasından kaçırıldı. Buraya gel, bizi burada dinle. Diyarbakır'ın her yerinde 'hak, hukuk adalet, demokrasi' diyorsun, bunlara uyuyorsan gelirsin burada ailelerin talebini, bizlerin talebini dinlersin" ifadelerini kullandı.

"BİZİM YERİMİZ ÇADIR"

Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın da "Kılıçdaroğlu otele geldi, 'sizi dinlemek için geldim' dedi. Biz onu protesto ettik, dinlemedik. 'Bizim yerimiz burası değil, çadıra gelin' dedik ona ve bu konuyu gelmiş gibi, anneleri dinlemiş gibi dile getirerek paylaşım yaptılar. Yani bu haber yalandır. Kimse inanmasın, bizi ziyarete gelmemiştir. Biz anneler olarak onu çadırın önünde HDP il binasının önüne bekliyoruz. Gelsin buraya, burada dinlesin bizi" şeklinde konuştu.

Aileler, açıklamanın ardından CHP ve HDP aleyhine bir süre slogan attı.

Öte yandan, CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, evlat nöbeti tutan bazı ailelerle, Diyarbakır Öğretmenevi'nde bir araya geldiği belirtilmiş, basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşılmıştı.