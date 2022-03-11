Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında altıncı yargı paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin bu ay içerisinde Meclis’e sunmayı planladığı pakette, hâkim ve savcı yardımcılığı getirilmesine yönelik bir madde yer alıyor.

Hâkimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hâkimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak. İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

AVUKATLARA MÜJDE

Pakette, avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenleme de yer alacak. Kamu çalışanlarının, mesleklerini icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapabilmelerine imkân sağlanacak. Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. Avukatların takip ettiği işlerde mevzuata uygun olarak ‘aslı gibidir’ şeklinde tasdik ettikleri belgeler, adli ve idare mercilerde geçerli olacak. Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik belli suçlar için verilebilen kısıtlama kararına üst süre sınırı getirilecek. Avukatlar, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilecek.

NAFAKA DÜZENLEMESİ YETİŞMEDİ

Yapılan son toplantılarda, hâkimlere coğrafi teminat sağlayan düzenlemenin bir sonraki yargı paketinde getirilmesi kararlaştırıldı. Pakette ayrıca, süresiz nafaka düzenlemesinin çalışmalar tamamlanmadığı için yer almayacağı öğrenildi.

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