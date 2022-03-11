Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." dedi.

KAMYON VE TIR GİRİŞLERİ DURDURULDU

Vali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya iskikametinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişlerinin yasaklandığını duyurdu. Yerlikaya, İstanbul içindeki TIR ve kamyonlarının ise, ikinci bir duyuraya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini belirtti. Hareket halindeki bu araçların ise, en yakındaki park alanına gitmesi istendi.

GÜN İÇİNDE DAHA DA ŞİDDETLENECEK

İstanbul'da zaman zaman tipinin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düşerken seyir halindeki araçların da hızını yavaşlattığı görüldü. Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayıp gün içerisinde de şiddetini arttıracağı belirtildi.

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

11 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Pendik’te lapa lapa kar yağdı Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Pendik’te de etkisini arttırdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kar altında yürürken zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte kamyon ve tırların İstanbul’a giriş yasağı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrası İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın duyurduğu tır ve kamyonların megakente girişine ilişkin yasak devreye girdi. Sabah 04.00’ten itibaren kamyon ve tırların İstanbul’a girişi yasaklandı.