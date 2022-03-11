Türkiye Gazetesi

Son gübnlerde ayçiçek yağına iklişkin tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan sorun olmadığını söyleyerek son noktayı koymuştu. Ukrayna-Rusya krizinin vurduğu bitkisel yağ ithalatından sıkıntılar yaşanmış ve Erdoğan Putin'den yağ gemilerinin yolunun açılmasını rica etmiş ve Putin'in talimatıyla yağ gemileri Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkmıştı.

Türkiye bu noktada önlemleri hızlandırmış ve çalışmalara başlamıştı. İşte o çalışmalardan biri de Türkiye'nin 4 ilinde 7 farklı noktaya ayçiçek üretimi konusunda verilecek olan destek çalışması.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

AYÇİÇEĞİNDE STRATEJİK KARAR

Öte yandan, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek.

BİR DEKARA 50 LİRA EK GİRDİ ÖDENEĞİ

Buna göre, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek.

BİRÇOK ÜRÜNE DESTEK

2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği, dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek.

TARIM DANIŞMANLARI

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yetkilendirilecek yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla 5 tarım danışmanı olmak üzere, istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 52 bin lira olacak. Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde ödenecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla bu ülkelerin ana tedarikçileri olduğu ayçiçeği, hububat gibi ürünlerde dünya genelinde fiyat artışları yaşanmıştı.

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