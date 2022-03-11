Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Cumartesi günü, bu 4, 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde karla ilgili gelişmeler ve alınan tedbirler konusunda bilgi verdi.

LÜTFEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Sabah Meteoroloji ile ilgili bilgi aldığım arkadaşlarımla ifade etmek isterim ki tahminler aslında tam da ifade edildiği biçimde yaşanıyor. Açıkçası bölgesel ani bastıran kar yağışıyla bir anda bir yığılma yaşanıyor. Basın ekspres yolu, Tem bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hatta yoğunlaştı sabah. Dönem dönem hafifleme olsa da ani bastıran bir kar yağışıyla bir anda hiçbir şey yok dediğiniz yolda kar yığınları oluyor. Vatandaşlarımızın iş birliği bizim şuandaki en kritik konumuz. Çok zaruri zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Can sağlığı ambulans, itfaiye gibi bir çok hizmetlerin aksamaması konusunda önceliğin olduğunu ve ona dönük vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizelim" dedi.

EN YOĞUN GÜN CUMARTESİ

Kar yağışının en yoğun gününün Cumartesi günü (yarın) olacağını vurgulayan İmamoğlu, "Gerçekten çok yoğun bir kar yağışı beklenmekte. Zaten hafta sonuna girmiş oluyoruz daha bu konuda tedbirli ve rahat olacağını düşünüyorum vatandaşlarımızın. Yoğun bir tuzlamanın hem kurumumuz tarafından hem de diğer kurumlar tarafından devam ettiğini 3 gün içerisinde 30 bin tonun üzerinde tuz kullanıldığını buradan ifade edelim. Bu verdiğim sayı sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kullanılan sayı diğer kurum ve kuruluşlarında kullandıkları ayrı" diye konuştu.

İstanbul’da kar trafiği! Beklenen kar İstanbul’a geldi. İki gündür etkili olan kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. Şiddetini arttırarak zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle araçlar ve yola çıkan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul'da giriş çıkışlar durduruldu, seferler yapılamıyor İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a TIR ve kamyon girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, şehir içindeki ve hareket halindeki TIR ve kamyonlar için de bir duyuru yaptı. Öte yandan İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Trafiğe çıkmayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.