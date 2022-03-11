Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgin

SUSARAK ORTAK OLDULAR

Suriye’de işlenen suçlara karşı kayıtsız kalmanın suçluları daha fazla cesaretlendirdiğini savunan Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa, bu nedenle de susmak bir tür teşvik etmekti. Yani susarak bu vahşete ortak oldular. Putin’de doğal olarak katliam stratejisini başka coğrafyalara taşıdı ve yineledi. Uluslararası toplumu elimizde ki suç delilleri ile defalarca uyardık. Ancak göz yumuldu ve bu ihmal şimdi Ukrayna’da yeni bedeller ödetiyor’ dedi.

SURİYE'Yİ ÖTEKİ OLARAK GÖRDÜLER

Ukrayna’da Rus ordusunun ihlalleri için harekete geçen Batılı ülkelerin Suriye’yi dil, millet, kültür ve din olarak ötekileştirdiğini vurgulayan Mustafa’ya göre Ukrayna konusunda batılıların çıkar dengeleri de sonuca etki eden faktör. Bir diğer boyut ise Batılılar Suriye’de olup bitenlerin uzak olaylar dizesi olarak gördü. Şimdi ise kendilerine yönelen tehdidi coğrafi olarak ta hissediyorlar. Bu sebeple de Suriye’de kınama düzeyini aşmayan tepkiler Ukrayna konusunda hiç vakit kaybetmeden somut eylemler olarak karşılık buldu. Abdurrahman Mustafa, Ukrayna halkını en iyi anlayan milletin kendileri olduğunu ancak aynı saldırgana karşı Suriye halkının maruz kaldığı suçlara sessiz kalan ya da destek vermeyenlerin tarih önünde suçlu olduğunu ifade etti.