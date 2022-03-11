Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan kar yağışının etkisiyle yollar adeta buz pistine döndü. Uyarılara aldırış etmeksizin özel araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşlar yolda kalırken, toplu taşıma araçları da tıkanan trafikten nasibini aldı. Birçok noktada İETT araçlarının da karıştığı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

2 İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

Saat 22.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 İETT kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR YOLDA KALDI

Beylikdüzü'nde sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yığınıyla karşılaştı. Küçükçekmece E5'te ise sürücüler yolda kaldı. Belediyeye tepki gösteren bir sürücü, "Geçen sefer de başımıza geldi. Ama bugün de aynı görüntüler yaşanıyor" dedi. Başka bir sürücü de uyarıların yapıldığını ancak yine yollarda kaldıklarını söyledi.

ARAÇLAR DURMAKTA ZORLANDI

İstanbul Eyüpsultan’da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri trafikte seyir etmekte zorlandı. Rampadan aşağıya seyir eden araçlar durmakta zorlanırken, yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise yolun yarısında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

4 İETT ARACI YOLDA KALDI

Pendik Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kar yağışı nedeniyle 4 İETT aracı yolda kaldı. 133 ve 133 KT Pendik-Kartal istikameti güzergâhında olan İETT araçları yolda kalınca işe gitmeye çalışan vatandaşlar soğuk havada inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen vatandaşların yoğun kar yağışı altında güçlükle yürüdüğü görüldü. Sabahın erken saatlerinde ise 2 İETT otobüsünün de yolda kalmasıyla kontak kapattığı görüldü.

İNSANLAR PERİŞAN DURUMDA

Ali Yılmaz isimli bir vatandaş, “Daha önceden yapılan uyarılara rağmen tuzlama yok, herhangi alınan bir önlem yok. Gördüğünüz gibi İETT’ler kontak kapattı. Yolcular inmek zorunda kaldı. Ana caddelerde bile tuzlama yok. İnsanlar şuanda perişan durumda” diyerek tepki gösterdi.

DEVRİLEN TIR TRAFİĞİ TIKADI

Pendik TEM Otoyolu yakınındaki Dedepaşa Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında, kuru bakliyat yüklü 27 ACT 027 plakalı tır, sürücü Halil Boranlı'nın yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak refüje devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Boranlı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa alındı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

OTOBÜSÜ YOLCULAR İTTİ

Küçükçekmece İkitelli’de sabah saatlerinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşlar zorluk çekerken, kimi sürücüler yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece ve Arnavutköy'de İETT otobüsleri de yolda kaldı.

Küçükçekmece'de kara saplanan İETT otobüsünü araçtan inen yolcular itti. Yolcuların bir süre ittiği otobüs rampadan çıkıp yoluna devam etti. Arnavutköy'de kar engeline takılan İETT otobüsü kameraya yansıdı.