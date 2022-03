Türkiye Gazetesi

Antalya'da bu yıl 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' temasıyla ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) başladı. ADF’ye 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi katılıyor. Formda Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline de çözüm arayışları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ADF’yi takip eden TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan’a hem Kıbrıs’ın statüsü hem de Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE DİPLOMASİSİ ADINA ÖNEMLİ BİR KAZANIMDIR

Antalya Diplomasi Forumunun Davos’un da önüne geçmekte olduğunu belirten Tatar, dün Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye’de bir araya gelmesini şöyle yorumladı:“Türkiye’nin itibarını artırmıştır. Türkiye bu süreci iyi yönetmiştir. Bu toplantı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun söylemeleri, duruşları ve temasları Türkiye’nin bu konuya ağırlığını koyabildiğini ve bununda kabul gördüğünü göstermiştir. Bu hamle Türkiye’nin bu bölgede bir kez daha ne kadar önemli bir ülke olduğunu göstermiştir. Türkiye diplomasisi adına önemli bir kazanımdır. Türkiye’nin pozisyonun kabul görmesi açısından özel bir gelişme olmuştur”dedi.

'BİZ TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI VE GÜCÜYLE SİYASETİMİZİ YÜRÜTEBİLİYORUZ'

Bu toplantının Kıbrıs sorununun çözümü açısından da kendilerine umut verdiğini belirten Tatar, Türkiye’nin gücü ve ağırlığının Kıbrıs’taki pozisyonlarını ortaya çıkardığını söyledi. Yılardır Kıbrıs için federasyon modeli görüşüldüğünü belirten Tatar, “Kıbrıs Federal Cumhuriyeti adı altında bizi Türkiye’den koparmak ve Avrupa Birliği içine çekmek istiyorlar. Biz Türkiye’nin ağırlığı ve gücüyle siyasetimizi yürütebiliyoruz. Ne diyoruz? Kıbrıs’ta federasyon istemiyoruz, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan egemen eşit devlet diyoruz. İki devlet vardır. İşbirlikleri olabilir. Kıbrıs Türk halkı kendi egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir. Eğer vazgeçilirse başımıza neler gelebileceğini gayet iyi biliyoruz. Geçmişte yaşadık. Bizi yaşatmazlar. Kıbrıs’ı Yunan adası yapmak için her şeyi yaparlar. Bundan hiç şüphem yoktur. Bizim her zaman üzerinde durduğumuz şudur: Türkiye Cumhuriyeti bizim garantörümüz olacaktır. Türk askerinin varlığı devam edecektir. Türk askeri çıktığı an olaylar başlar” dedi.

'BİZİM İÇİN TÜRKİYE'NİN VARLIĞI VE GARANTÖRLÜĞÜ HAYATİ ÖNEME HAİZDİR'

“Kim derdi ki Avrupa’nın göbeğinde, Ukrayna’da bu olaylar yaşanacak? Nerde Avrupa, nerede NATO?” diyen Tatar, Rusya’ya ekonomik yatırım uygulansa da Ukrayna’ya destek verilse de günün sonunda savaşın durdurulamadığına dikkat çekti. Kıbrıs’ta 1970 öncesi benzer durumların yaşandığını vurgulayan Tatar, “Kıbrıs’ta da durduramadılar. Biz çocuktuk, Kıbrıs Türklerini toplu mezarlara gömdüler. Neredeydi Avrupa, neredeydi İngiltere? 1970’de Türkiye imdadımıza yetişti” ifadelerini kullandı.

Tatar, konuşmasına şöyle devam etti: “1970 sonrasında barış ve huzur içinde yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşı Kıbrıs Türk Halkına da mesajı vermiştir. Bizim için Türkiye’nin varlığı ve garantörlüğü hayati öneme haizdir.”

KKTC'de yeni hükümet kuruldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu başkanlığında kuruldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Covid-19'a yakalandı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, PCR testinin pozitif çıktığını belirterek Covid-19’a yakalandığını açıkladı.