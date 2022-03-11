Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışına katıldı. Ardındanda ikili görüşmelerine devam etti.

Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

İkiliye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti. Bu görüşme de 35 dakika saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya tepki: Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Avrupa'ya tepki göstererek; 'Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna savaşına ilişkin dünyaya seslenirken, 'Ukrayna yalnız bırakıldı. Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar.' derken Montrö Anlaşması'na vurgu yaparak, 'Bölgemizde sulh için Montrö dahil her uygulamayı kullanacağız.' dedi. Kırım’ın işgaline ses çıkarılsa bugünkü savaş tablosunun oluşmayacağını belirten Erdoğan, Rus vatandaşlarına faşizan uygulamaların da asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları denge üzerinde götürmek istemesini doğru bulduğunu belirtti.