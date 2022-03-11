Türkiye Gazetesi

Mart ayında adeta yeniden dönen kış, yurdun önemli bir kısmını etkisi altına aldı. Bu kapsamda açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Batı Karadeniz için de fırtına uyarısında bulunan müdürlük, vatandaşa tedbirli olması konusunda tavsiye verdi.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece ile yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Öte yandan yarın kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Bursa'da, cumartesi gece saatlerinden itibaren de Balıkesir'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların pazar günü sabah Balıkesir'de, akşam saatlerinde Bursa'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BATI KARADENİZ'DE FIRTINA

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu kar var mı? Uyarılar peş peşe geldi Meteoroloji günlerdir uyarıyordu, beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Kentin neredeyse bütün ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı, okullar ve kamu kuruluşları tatil edildi. Meteoroloji uzmanları ise yoğun kar yağışının hafta sonu da süreceğini belirterek özellikle Cumartesi günü için kritik uyarılarda bulundular.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 52 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji tarafından İstanbul için turuncu, 51 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Yurt genelinde karla karışık yağmur, sağanak ve aralıklı yağmur yağması bekleniyor.