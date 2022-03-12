Türkiye Gazetesi

6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazına ulaşan yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.



Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi’nden geçip Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor

Son dakika: Ayçiçek yağı ile ilgili TMO'dan yeni açıklama Ayçiçek yağı zamları ile buğday sorununun gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Rusya-Ukrayna problemi dolayısıyla aksayan gemi transferlerinin yeniden başladığını, stokların yeterli olduğunu ve aynı spekülasyonların geçen sene de yapıldığını hatırlatarak halkı rahat olmaya çağırdı.

Rusya'dan Türkiye'ye tonlarca ayçiçek yağı geliyor Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı 4 gemi ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerden bir 15 Mart'ta, üçü 17 Mart'ta Türkiye'de olacak.