Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Doktorların yanı sıra diğer sağlık personelinin ücretlerinde yapılacak artışa ilişkin düzenleme üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Buna göre doktorların maaşlarında 5 bin liraya kadar artış olacak. AK Parti’nin daha önce gündeme getirdiği ancak kapsamı üzerinde yapılan tartışmalar nedeniyle rafa kaldırılan sağlık çalışanlarının maaşlarındaki artışı öngören düzenleme yeniden Meclis’e geliyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DA ARTIŞ OLACAK

14 Mart Tıp Bayramı’nda Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtilen yeni düzenlemeye göre, pratisyenlere 2 bin 500, uzman doktorlara ise 5 bin lira maaş artışı yapılacak. Ek göstergelerin yükseltilmesi düzenlemesinden, ebe, hemşire ve ambulanslarda görev yapan acil sağlık personeli de yararlanacak. Ek göstergenin yükseltilmesi ile ebe-hemşire gibi sağlık personeline ise 400-500 TL zam yapılacağı öğrenildi. Ayrıca üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personeli de ücret artışı düzenlemesi kapsamına alınıyor. Doktorlar ve diğer sağlık personeline yapılacak maaş artışlarından emekli olanlar da yararlanacak. Aile hekimlerinin ücretlerinde yapılacak artış ise kanun teklifinde yer almayacak. Bu durumda olan personelin ücret artışlarının ayrıca bir yönetmelikle düzenleneceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca: Hekimliğe manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum Sağlık Bakanı Koca, “Hekimlik mesleğinin saygınlığının, hekimlerin elinden, inanç kaybıyla zarar görmemesini çok önemsiyorum. Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum. İstiyorum ki benim insanıma bakan bu pırıl pırıl gözler başka bir hedefe, başka bir yere çevrilmesin. Bunlar için elimden geleni yapıyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 20 bin personel alınacak SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca 20 bin personel alınacağını açıkladı. Koca, "10 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacağız" dedi.