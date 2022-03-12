Türkiye Gazetesi

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'dan yapılacak 50 seferi iptal edildi. THY'nin gün boyu iptal ettiği seferlerin toplam sayısı 407 oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hayalim THY seviyesinde ulusal hava yolu şirketi kurmak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’da ulusal bir hava yolu şirketi kurmak istediklerini belirterek, “Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak.” dedi.