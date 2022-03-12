PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır’da “Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Şehir Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu” başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 130 personelden oluşan 73 operasyonel tim görev alıyor.
Eren Kış-30 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı.
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 26 gözaltı kararı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' soruşturmasında 26 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.