Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı’na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen’deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz." denildi.

Dışişleri'nden Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bazı karar ve açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların tümüyle reddedildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukraynalı gazeteci ile tartıştı Antalya'daki 3'lü zirve sonrası Ukraynalı bir gazeteci Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" şeklinde bir soru sorunca Lavrov "Burada basın konferansyı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter" diye cevap verdi.