Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlar ile geliştirdiği savunma sanayisine yenisi ekleniyor. Savaşın kazanını belirleyen SİHA’lar dünya basınının manşetini süslerken geçtiğimiz günlerde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak rekor kırdı.

AKINCI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Selçuk Bayraktar rekor sonrası yaptığı açıklamada, “AKINCI 40. 100 ft'te! AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." notunu düştü.

BAYRAKTAR’DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Türkiye’nin göğsünü kabartan bu rekor sonrası Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’dan yeni bir paylaşım geldi. 12 Haziran 2018’de yaptığı paylaşımı alıntılayan Selçuk Bayraktar üretim hattına giren MİUS-İnsansız Savaş Uçağı’nı duyurdu.

“KIZILELMA YOLDA GELİYOR”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, MİUS-İnsansız Savaş Uçağı’nın son görüntülerini paylaştı. Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdiğini söyleyen Bayraktar, “Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın” ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar’ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

KIZIL ELMA NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nda iki anlamıyla yer alıyor. Kızıl Elma Tarih Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad olarak tanımlanmış. Kızıl Elma'nın diğer bir anlamı ise, yeryüzündeki bütün Türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmayı amaç olarak alan ülkü. Turan kelimesinin eş anlamlısı olarak yer alıyor.