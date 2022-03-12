Türkiye Gazetesi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli bir şekilde seyreden Baybar fırtınası sonrası Türk Hava Yolları'ndan sefer iptali açıklaması geldi. Hava muhalefeti gerekçesiyle THY, "Kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SEFERLERİ İPTAL

Türk Hava Yolları, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yarın yapılması planlanan 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 163 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." denildi.

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