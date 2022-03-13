Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANTALYA

Türkiye son yıllarda izlediği girişimci ve pro-aktif dış politika ile sadece bölgesinde değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki krizlerin çözümü için de etkin bir rol oynuyor. Son olarak Rusya ve Ukrayna krizinin çözümü için devreye giren ve iki ülke dışişleri bakanlarını ilk defa bir araya getiren Türkiye, bu yıl ikincisini düzenlendiği Antalya Diplomasi Forumu’nda âdeta küçük BM gibi çalıştı. Dünyanın her yerinden çok sayıda lideri ve dışişleri bakanlarını konuk eden Belek, global krizlere çarelerin arandığı merkez oldu. Nest Kongre Merkezinde ikili görüşmeler için ayrılan 10’dan fazla oda hiç boş kalmadı. Ülke temsilcileri, ikili ve heyetler arası çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

TALİBAN KENDİNİ ANLATTI

Dünyadan soyutlanan Afganistan’ın yeni yönetimi Taliban başta olmak üzere birçok ülkeden dışişleri bakanları ve heyetleri Antalya’da kurulan barış zemininde kendini anlatma fırsatı buldu. Taliban heyetine basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Afrika’dan Avrupa’ya Körfez’den Latin Amerika’ya kadar birçok ülke temsilcisi ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Basına kapalı odalarda ise birçok ülke temsilcisi yan yana gelme fırsatı yakaladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki birçok ülke ile temasta bulundu. Tatar’ın görüşmelerinde KKTC bayrağı toplantı odasındaki masalarda yerini aldı. KKTC’nin tanınması ve iki devletli çözüm tezini dünyaya anlatma imkânı buldu.



Rusya'yı destekleyen Sırpların lideri Dodik “Yeni ordu kuracağız” diyerek Bosna'yı parçalama niyetini açıklamıştı. Bu mesaj Balkanları germişti. Erdoğan da Bosna Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri Caferoviç ve Dodik ile bir araya gelip bu krizi masaya yatırdı

BARIŞ ELÇİSİ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın forumdaki görüşme trafiği dün de devam etti. Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile yaklaşık 45 dakika süren görüşme geçekleştiren Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik’i aynı masada buluşturdu. Kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının tesisi için küresel ölçekte öncü rol oynayan Türkiye, sadece bölgesinde değil, dünyada barış için çabalıyor. Geçtiğimiz yıl Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan arasında tansiyonun yükseldiği ve Balkanlarda savaş ihtimalinden söz edilmeye başladığı andan itibaren tansiyonu düşürmek için devreye girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkenin lideriyle de görüşmüştü.

Geçen sene Kırgızistan ve Tacikistan orduları arasında Batken bölgesinde çıkan çatışma sonrası yükselen tansiyonun ardından uzlaşma için yine Türkiye devreye girmiş iki ülke arasındaki ateşkes mutabakatına katkıda bulundu. 2021 sonlarında Sudan ve Etiyopya arasında sınır sorunları nedeniyle tansiyonun yükselirken, Türkiye’den iki ülke arasında ara bulucu olma teklifi geldi.



Diplomasi Forumu, Türkiye-Ermenistan normalleşmesini hızlandırdı. Dışişleri bakanları buluştu. Çavuşoğlu “Kafkasya’da barış için çalışıyoruz, bu herkesin yararına” dedi. Mirzoyan da “Süreci destekleyeceğiz” diye konuştu.

BARIŞ HERKESİN YARARINA

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu esnasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası iki bakan açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkileri normalleştirmek için bir süreç başlatıldığını hatırlatarak “Son derece verimli ve yapıcıbir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Malumunuz ilişkilerimizi normalleştirmek için bir süreç başlattık” dedi.

İki ülkenin özel temsilcisinin iki defa bir araya geldiğini, ilişkilerin tam normalleşmesini görüştüğünü ifade eden Çavuşoğlu “Bugün biz de bunların üzerinden geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya’da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son cumartesi günü Bakü’deydim ve Azerbaycan da bu süreci destekliyor” diye konuştu. Mevlût Çavuşoğlu, bölgedeki istikrar ve barışın herkesin yararına olduğunu belirterek “Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı Ararat beyle de mutabık kaldık” ifadesini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da görüşmede ön şartsız diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve sınırların açılmasına yönelik normalleşme sürecini devam etme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Türkiye'deki tarihi zirve Fransa'da gündem oldu! Macron'a sert eleştiriler geldi Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde dün, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya geldi. Tüm dünya kritik görüşmeyi takip ederken, Fransa'da bir televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon, Macron'a 'beceriksiz' sözleriyle yüklenerek, "Sürekli telefonla birilerini arıyor ama onlar Türkiye'de görüşüyor" dedi.

Tarihi zirve sona erdi! Bakanlar önemli açıklamalarda bulundu Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kameraların karşısına geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullanarak dünyaya tepki gösterdi. Zirveye ev sahipliği yapan Türkiye'den ise açıklamayı Bakan Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, "Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.