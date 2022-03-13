Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak’ın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), IKBY'nin Erbil kentini hedef alan saldırıda kente 12 adet füzenin düştüğünü ve bu füzelerin Irak dışından fırlatıldığını duyurdu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise, Erbil'e düzenlenen füze saldırısını kınayarak, "Erbil korkaklara boyun eğmeyecek" dedi.

Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınına roketli saldırı Irak'ın Erbil kenti Valisi Hoşnav, ABD Konsolosluğu binası yakınlarına çok sayıda roket düştüğünü açıkladı.