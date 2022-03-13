Türkiye Gazetesi

Sibirya üzerinden gelen Aybar Kar Fırtınası, İstanbul'u 3 gün boyunca etkisi altına aldı. Dün gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla yağmaya devam etti.

VALİ YERLİKAYA SAAT VERDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

ÖĞLEN SAATLERİNİ İŞARET ETTİ

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.

İstanbul’da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaz bürünürken sabahın ilk ışıklarında yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.