Türkiye Gazetesi

Seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi, yarın TBMM Başkanlığına sunulacak. Cumhur İttifakı kurmayları, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

KANUN TEKLİFİ YARIN MECLİS’TE

Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yarın Meclis Başkanlığına sunulacak.

AK PARTİ VE MHP’DEN AÇIKLAMA

AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin Meclis'te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesi de öngörülüyor. Mevzuata göre seçim kanunlarındaki değişikliklerin, uygulanabilmesi için seçimden 1 yıl önce yapılması gerekiyor.

Seçim kanunu haftaya Meclis'te AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu haftaya Meclis’e sunulacak.