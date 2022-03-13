Türkiye Gazetesi

İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışı dün etkisini artırdı. Aniden başlayan yağış nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık, 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedilen açıklamada, yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi.

KAĞITHANE'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kağıthane'de buzlanan sokakta çıkamayan hafif ticari araca, o anda süratle gelen bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, büyük bir faciadan dönüldü.

ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Ümraniye'de buzlanan sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı.

Meteoroloji gün ve saat verdi: Aybar sona eriyor, yeni yağış geliyor İstanbul'da Perşembe gününden bu yana aralıklarla süren kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji tarafından bugün için turuncu kodla uyarılan İstanbul'da yağışların gün içerisinde devam etmesi, yarın ise etkisini azaltması bekleniyor. Trafiği durma noktasına getiren, yer yer 40 santime kadar kar oluşmasına neden olan ve birçok havayolu seferini iptal eden 'vorteks' etkisi sonrası Çarşamba günü ise yeni bir yağış dalgası İstanbul'a gelecek, son 30 yılın en soğuk Mart günlerinin yaşandığı kentte bu sefer sağanak etkili olacak.

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İmamoğlu son durumu açıkladı İstanbul'da Perşembe günü başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı dün akşam zirveyi yaşadı. Aybar kar fırtınası ile kent saatler süren yağışlı havanın etkisi altına girdi, birçok yerde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Peki yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuya dair son dakika açıklaması geldi.

Kar nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi Bazı illerimizde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar günü tatil edildi.