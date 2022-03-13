Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisi, Kerch Kanalı'nı geçerek saat 20.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.
Ayçiçek yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı’ndan yaklaşık 1 saatte geçişini tamamladı.
İKİNCİ GEMİ MERSİN'E GİDECEK
Rusya’dan gelen ikinci ayçiçek yağı yüklü M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisinin, İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlamasının ardından 17 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması planlanıyor.
Son dakika: Ayçiçek yağı ile ilgili TMO'dan yeni açıklama Ayçiçek yağı zamları ile buğday sorununun gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Rusya-Ukrayna problemi dolayısıyla aksayan gemi transferlerinin yeniden başladığını, stokların yeterli olduğunu ve aynı spekülasyonların geçen sene de yapıldığını hatırlatarak halkı rahat olmaya çağırdı.
Rusya'dan Türkiye'ye tonlarca ayçiçek yağı geliyor Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı 4 gemi ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerden bir 15 Mart'ta, üçü 17 Mart'ta Türkiye'de olacak.