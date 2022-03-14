Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANTALYA

Türkiye’nin ilk yerli ana muharebe tankı ALTAY’da kullanılan motorun tedarikinde kritik gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya’da duyurdu. Demir “Motor geldi. Motorun güç sistemlerinin şu anda testleri yapılıyor. Mayısı bekliyoruz. Tankın prototipini o motorla göreceğiz” açıklamasını yaptı. Antalya Diplomasi Forumu’nda bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan İsmail Demir birçok konuda verdiği önemli mesajları şöyle: Ukrayna’da şu anda bir can pazarı yaşanırken, projeler üzerine konuşmak çok anlamlı değil. Sıcak ortamda bir şey söylemek çok zor. Umudumuz bir an önce ateşkesin ve barışın tesis edilmesi. Ukrayna konusunda özellikle SİHA’ların gündeme getiriliyor olması çok anlamlı değil. Çünkü bizim verdiğimiz ürünler artık o ülkenin malı olur. Ülkeler bunları kullanma konusunda tabii ki serbesttir. Ürünlerin kaynağı Türkiye olabilir ama artık o ürün, o ülkenin malıdır. Yaklaşımımız bu. Türkiye olarak tavrımız; yangına körükle gitmemek.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Her muhaberede hava saldırısı olur. Eğer havadan gelen saldırıları durduramıyorsanız, birçok saldırıya maruz kalabiliyorsunuz. Şu anda kullanımda olan 4 tip hava savunma sistemimiz var. 3-4 sene öncesine kadar bu rakam sıfırdı. Korkut, Sungur, HİSAR çok kısa zamanda kendi içinde evrimleşeceği bir süreci yaşayacağız. Oldukça önemli kabiliyetler edindik. S-400’ü de ihmal etmemek lazım. Dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden birisi. S-400 de hava savunma konusunda bize büyük bir avantaj sağlayacak.

ABD İLE F-35 VE F-16 SÜRECİ

F-35 konusunda karşılıklı dinleme ve anlama noktasında adımlar atıldı. Diyaloğun başlaması olumlu bir konu. Ancak ‘Çözüm adımlarını konuşmaya devam edeceğiz’ kararını alıyoruz demek için erken. F35 konusunun kapandığını ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Millî Muharip Uçak, Hürjet gibi projelerimizde çeşitli alt kabiliyetleri oluşturmak için olanca gücümüzle çalışmak durumundayız. F-16 modernizasyonu konusunda ise kararlıyız ve biz bunu yaparız.

"BEDAVA ÜRÜN YAĞDIRSALAR İSTEMİYORUZ"

İsrail’le savunma sanayi alanındaki iş birliğine ilişkin soruya cevap veren İsmail Demir “Bu konuda konuşmak için çok erken. Türkiye’nin yaklaşımı olumlu ilişkiler kurmak yönünde. Biz, özellikle stratejik ürünlerde bağımlılığı sıfıra indirme konusunda kararlıyız. Bu konuda dünyadaki bütün kapılar açılsa, bedava ürün yağdırsalar istemiyoruz” dedi.

ALTAY tankı motoru için kritik ay Türkiye’nin ilk yerli ana muharebe tankı ALTAY’da kullanılan motorun tedarikinde kritik aya girildi.

Teslimat için gün sayıyor: Altay son virajda Türkiye'de geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankı Altay için, kritik bir safhaya geçildi. Tankın TSK'ya teslimi için de geri sayımın başladığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Güney Kore ziyareti, aracın üretim sürecini hızlandırırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli güç paketinin tasarımının bittiğini ve prototip testleri devam ettiğini duyurdu.